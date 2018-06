Com show de Lincoln, Flamengo passa por cima do Bangu em jogo-treino no Ninho

Na manhã desse sábado (30), o Flamengo enfrentou o Bangu, em jogo-treino realizado no Ninho do Urubu. Sem a presença dos jogadores titulares e de Fernando Uribe, único reforço do Rubro-Negro até aqui, a equipe comandada por Maurício Barbieri não teve pena do Alvirrubro e goleou por 7 a 0.

O destaque da atividade foi o atacante Lincoln, que marcou cinco gols. Marlos Moreno e Reinier, apontado como uma grande joia, completaram o placar. A atividade logo começou e com 40 segundos, o camisa 29 marcou seu primeiro gol, e abriu o placar. Poucos minutos depois, o jovem sofreu pênalti e cobrou para ampliar o placar.

Aos 28, Marlos Moreno aproveitou a confusão na grande área após escanteio, e emendou um sem-pulo no ângulo, para marcar um golaço, 3 a 0. Antes do intervalo, Lincoln ainda teve tempo para marcar o seu terceiro gol, o quarto rubro-negro, novamente de pênalti.

Com mudanças de Barbieri, o Flamengo voltou para o segundo tempo com mais jovens jogadores na formação, e logo marcou aos 5, outra vez com o camisa 29, após passe de Klebinho. Aos 24, Geuvânio dominou na área e cruzou para Lincoln marcar seu quinto gol na partida, pela primeira vez na carreira.

No fim, Klebinho, que entrou bem, cruzou na medida para o jovem Reinier, de apenas 16 anos, marcar um belo gol de cabeça, no seu primeiro jogo-treino pelo profissional do clube, encerrando a goleada por 7 a 0.

No próximo sábado (7), o Flamengo fará mais um jogo-treino, dessa vez contra o Nova Iguaçu, também no Ninho do Urubu. Para essa atividade, é provável que Uribe esteja disponível para atuar. O Rubro-Negro fará toda a preparação para o retorno aos gramados no CT em Vargem Grande.