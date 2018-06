Fluminense anuncia contratação do atacante Luciano: "Sensação incrível"

O Fluminense anunciou neste sábado (30), a contratação do atacante Luciano, que estava no Panathinaikos, da Grécia. Ele chega por empréstimo de três temporadas, com opção de compra. Como a janela europeia só abre dia 16 de julho, ele só poderá ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a partir desta data. Mas será integrado ao elenco nos próximos dias.

Como já divulgado, a negociação já vinha ocorrendo antes mesmo da chegada de Paulo Angioni, o diretor executivo de futebol, e da pausa no Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo.

Em entrevista ao site oficial do clube, o atacante, que vestirá a camisa 18, exaltou o Tricolor e disse já conhecer o lateral Gilberto, com quem atuou no Pan-Americano de 2015. Ele também declarou que irá atuar onde o técnico, Marcelo Oliveira, desejar.

“É uma sensação incrível chegar em um clube tão grande, que eu acompanho desde criança. Conheço o Gilberto, com quem joguei no Pan-Americano de 2015, e sei que o elenco tem bons jogadores. Espero ter uma adaptação rápida para poder ajudar meus companheiros. Vou trabalhar para jogar sempre, seja centralizado ou pelos lados. Onde o professor Marcelo Oliveira preferir, vou estar à disposição” disse o atacante.

Luciano tem 25 anos e é de Anápolis (GO). Além do Panathinaikos, da Grécia, ele também atuou na Espanha, pelo Leganés, clube ao qual o jogador pertence. No Brasil, ele passou pelos clubes Atlético-GO, Avaí e Corinthians, sendo, inclusive, campeão brasileiro pelo time paulista em 2015.