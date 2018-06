Jogo Club Deportivo Árabe Unido X Palmeiras AO VIVO online pelo quadrangular pela paz de Colón

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Club Deportivo Árabe Unido - PAN x Palmeiras ao vivo hoje , pelo quadrangular pela paz de Colón. O confronto acontece no Panamá, às 21h30 (de Brasília).

Em seu twitter, o clube valorizou a chegada do Palmeiras com um vídeo de boas vinda:

O Club Deportivo Árabe Unido é um clube panamenho criado em 1994, com sua sede em Colón. O clube é o maior campeão nacional de seu país, com 15 títulos. Atualmente, ele lidera o campeonato do Panamá, com 30 pontos ganhos.

Após esse jogo, o Palmeiras permanece no Panamá e joga contra o Independiente Medellin, da Colômbia, na quarta-feira (04). Depois o time viaja à Costa Rica, onde enfrentará a Liga Ajuelaense, da Costa Rica, no domindo (08).

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Roger falou também sobre o novo zagueiro do Palmeiras, Nicolás Freire, e o motivo de sua contratação: "O Nicolas é um jogador que a gente vinha monitorando, é um zagueiro de um bom porte físico, de boa bola aérea e disputas individuais. E o que a gente não tinha, ele é um especialista com o pé esquerdo para equilibrar nosso sistema defensivo".

Já no Panamá, Roger Machado falou sobre o retorno de Gustavo Scarpa e como isso ajuda o elenco: "Ele retorna em um bom momento. A gente sabe que ele vinha trabalhando, mas nunca é a mesma questão. Esses 20 dias de treinamento vão colocá-lo no mesmo nível novamente".

A lista conta com:

Goleiros: Jailson, Weverton e Matheus Teixeira

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa e Victor Luis

Zagueiros: Emerson Santos, Edu Dracena, Antônio Carlos, Thiago Martins, Pedrão, Luan e Nicolás Freire

Meio-campistas: Jean, Moisés, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Thiago Santos, Vitinho, Gustavo Scarpa e Hyoran

Atacantes: Dudu, Deyverson, Artur, Willian e Yan.



Fora da lista estão: Fernando Prass, por conta de uma inflamação no joelho e Guerra, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Nesta lista estão de volta Gustavo Scarpa, que conseguiu liminar que o libera do contrato com o Fluminense e Vitinho, que estava emprestado ao Barcelona B. Também estão os recém promovidos da base Yan e Matheus Teixeira. Além de ter uma novidade, o zagueiro argentino Nicolás Freire, que foi contratado por empréstimo do FC Zwolle.

Os amistosos tem o objetivo de fazer o time voltar ao ritmo de jogo que tinha antes da parada para a Copa. Foram 11 dias de pausa para o elenco, que voltou a treinar no dia 25 de Junho. Na manhã do dia 29, o Palmeiras chegou ao Panamá e divulgou a lista de jogadores que viajaram para os amistosos.

Olá torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! No próximo sábado (30), o Palmeiras irá fazer seu primeiro jogo dos amistosos de preparação para a segunda parte da temporada. Serão 3 amistosos, dois jogados no Panamá e um na Costa Rica.