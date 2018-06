São Paulo e Adidas fecham acordo de fornecimento de material esportivo

São Paulo e Adidas fecharam em fevereiro um contrato até 2023 para a empresa passar a representar o clube em seus materiais esportivos. Com isso, no dia 18 de julho, na volta do Campeonato Brasileiro, o tricolor fará a estreia do seu novo uniforme no jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro no estádio Maracanã.

Desde de que foi anunciada está nova parceria, os torcedores criaram uma expectativa tremenda para saber como os novos uniformes serão com a volta das três listas tradicionais que não apareciam a 19 anos nos uniformes do clube. Em um acordo fechado em poucos dias com a Adidas, o São Paulo encerra a sua parceria conturbada com a Under Armour.

Desde do ano passado, um contrato de renovação estava sendo discutido, mas diversas desavenças entre a marca e o clube durante seus quatro anos de contrato dificultaram para uma renovação. A marca pagava R$ 15 mi fixos ao São Paulo, além dos royalties e dos materiais esportivos.

Divulgação: São Paulo FC

Mas com a crise que o país enfrenta, a Under Amour pediu para que os valores fossem revistos por não estar conseguindo manter o alto valor combinado e acabou não agradando muito ao clube, mas quando o contrato estava chegando ao fim, conversas sobre uma possível renovação foram iniciadas.

A Topper e a Puma eram marcas que mostraram interesse no São Paulo. Mas quando a Adidas iniciou as conversas, o clube e a marca chegaram em um rápido consenso e fecharam negócio imediato, surpreendendo a todos.

O contrato pode trazer um renda de até R$ 15 mi por ano ao São Paulo, 26% de cada peça vendida, podendo aumentar para 30% de acordo com as vendas.