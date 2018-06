Vasco tem sala do Conselho Deliberativo invadida em São Januário

O dia no Vasco foi agitado, positivamente e negativamente. Além da apresentação do novo reforço, o lateral Lenon, o clube lidou com um acontecimento nada agradável. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, registrou queixa por conta do arrombamento de sua sala.

Foram levados atas e listas de presença de reuniões do Conselho do escritório do mandatário, local em que fica, também, o servidor de internet do Gigante da Colina. O incidente ocorreu em São Januário.

Monteiro contou que recebeu informações de que chaveiros mexeram na fechadura da sala, confirmou a troca das chaves e a retirada da placa de indentificação. Ele foi até a delegacia para se precaver, mas crê em retaliação ao presidente do clube, Alexandre Campello.

“Tive informação de que um chaveiro estava mexendo na minha sala. A chave foi trocada e a placa de identificação foi retirada. Coisa premeditada. Fui verificar e dei falta de algumas atas e listas de presença do Conselho. As atas eu consigo recuperar e algumas listas tenho cópia. Estou na delegacia para registrar a ocorrência e me resguardar. E vou levar ao conhecimento dos poderes do clube. É uma indelicadeza do presidente, já tinha feito o mesmo com o 1º vice. Uma retaliação pequena”.

O presidente do Conselho afirmou que não se preocupa muito, pois a sala era usada apenas para reuniões, mas afirmou que a comissão ficará paralisada agora.

“Não estou preocupado com a sala. É do Vasco. Usamos basicamente para reuniões, e agora nossa comissão ficará paralisada. Não vou fazer os encontros em qualquer lugar”.