Com gol no fim, Criciúma bate São Bento e se aproxima da saída do Z-4

Na zona de rebaixamento, o Criciúma recebeu o São Bento, na noite deste sábado (30), no Estádio Heriberto Hülse, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E com gol marcado por Liel, aos 40 do segundo tempo, o Tigre bateu a equipe paulista por 1 a 0 e deixou a vice-lanterna da Segundona.

O primeiro tempo começou bem morno. O São Bento sobre o comando do novo técnico, começou melhor e teve mais presença no campo ofensivo até os primeiros minutos da etapa inicial. Mas a melhor chance de gol veio apenas aos 24 minutos. Marlon cruzou do lado esquerdo e Zé Carlos cabeceou para Rodrigo Viana fazer uma boa defesa.

Na etapa complementar, o técnico Mazola Júnior, fez a primeira substituição na partida. Ele sacou Ralph para a entrada de Liel e moveu Eduardo para fazer a lateral direita. Logo tirou Alex Maranhão,que teve uma atuação bem discreta, para a entrada de João Paulo.

As substituições surtiram efeito, e foi justamente João Paulo quem criou a melhor hance veio aos 19 minutos, na cobrança de falta, o atacante cruzou da direita com perfeição para Zé Carlos, sozinho, no segundo poste, porém o atacante cabeceou para fora.

Aos 24, foi a vez do São Bento assustar. Dudu Vieira recebeu à frente da marcação dentro da área e tocou para Ronaldo, tirando o goleiro Luiz da jogada. O atacante da equipe de Sorocaba, chegou dividindo com Nino, que tocou na bola, e quase faz contra, mas Marlon apareceu e tirou em cima da linha.

Quando tudo se encaminhava para um empate. Aos 40 minutos, Elvis cobrou escanteio da direita e Liel subiu sozinho no meio da área para cabecear com perfeição e marcar o único gol da partida. O resultado não tirou o Tigre da zona de rebaixamento, mas o tirou da vice-lanterna.

Com 12 pontos, o Criciúma agora ocupa o 18º lugar, dois atrás do primeiro time fora do Z-4. Já o São Bento, que perdeu a segunda consecutiva, cai para a 12ª posição, com 17.

Na quinta-feira (5), o Criciúma joga clássico estadual contra o Figueirense, novamente em casa, às 21h. Um dia antes, na quarta-feira (4), o São Bento visita o vice-lanterna CRB, às 20h30.