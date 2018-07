Fortaleza vence Paysandu fora de casa e aumenta vantagem na liderança

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 13ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B, REALIZADA NO ESTÁDIO MANGUEIRÃO

ÁRBITRO: ÁRBITRO: EDUARDO TOMAZ DE AQUINO VALADÃO (GO) ASSISTENTES: EDSON ANTÔNIO DE SOUSA (GO) E HUGO SAVIO XAVIER CORRÊA (GO)

O Fortaleza aumentou ainda mais sua vantagem na ponta da Série B nessa noite de sábado (30). O Leão do Pici bateu a equipe do Paysandu por 1 a 0, no Mangueirão, com gol de Bruno Melo. Com 29 pontos, a distância para o segundo colocado ficou em sete pontos e se isolou ainda na liderança.

Bruno Melo marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. O lateral recebeu bonito lançamento do meio campo e dominou bonito de frente para o gol, tirando qualquer chance do goleiro.

O Fortaleza volta a campo no dia 8 de julho, às 18h, para enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Já o Paysandu enfrenta o Coritiba, no dia 4 de julho, às 18h, no Couto Pereira.

Paysandu começa bem, mas Fortaleza é quem sai na frente

O jogo começou bem movimentado. A primeira chance foi do Fortaleza, com cobrança de falta de Marlon. A bola ficou viva na área, mas Wilson pegou mal e mandou para fora. Em seguida foi a resposta do Paysandu.

Thomaz arrancou pela lateral do campo e limpou bem a defesa do Fortaleza na jogada. O camisa do Paysandu chutou bonito e obrigou o goleiro Marcelo Boeck a fazer bela defesa. Minutos depois foi a vez de Dionathã arriscar. O atacante chutou de longe e deu trabalho para Boeck.

O Fortaleza ia se segurando fora de casa e enxergou a oportunidade perfeita. Em um lançamento no meio campo, Bruno Melo recebeu a bola dentro da área e ficou na cara do goleiro para abrir o placar.

Ainda teve tempo para mais um susto do Leão do Pici. Marlon encontrou Wilson livre de marcação e tentou dar o passe, mas acabou exagerando na força e jogou a bola para a linha de fundo, matando o contra-ataque.

Paysandu pouco cria e não consegue chegar ao ataque

A volta para a segunda etapa não foi muito boa para o Papão. Carlinhos voltou a sentir dores e precisou ser substituído. O time pouco fez para buscar o empate contra o Fortaleza e voltou a repetir as más atuações das últimas partidas.

Ainda no começo do jogo, o Paysandu teve uma chance aos 3 minutos. Claudinho aproveitou o rebote do escanteio e deu de bico na bola, fazendo Marcelo Boeck praticar mais uma defesa. Mas foi só isso, depois não teve mais nenhum susto da equipe paraense.

O Fortaleza percebeu a fragilidade de chegada ao ataque, do seu adversário, e apenas se resguardou e buscou agredir nos momentos certos. O Leão do Pici buscava os contra-ataques para finalizar o jogo, mas ou parava na defesa paraense ou desperdiçava a oportunidade em erros bobos.

Segurando o resultado, a partida terminou 1 a 0 para o Fortaleza e se isola cada vez mais na liderança. Com sete pontos de vantagem para o Avaí, segundo colocado, o time comandado por Rogério Ceni vai carimbando a boa fase e se credenciando para o acesso.