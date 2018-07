Londrina sai atrás, mas busca empate em casa contra Sampaio Corrêa

O Londrina empatou com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, nesse sábado (1º), no Estádio do Café, no Paraná, no fechameno da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados apenas na segunda etapa, com Carlão, abrindo o placar para os visitantes, e Alisson Safira, que empatou para o time da casa.

A partida que encerrou a rodada não alterou a posição de nenhum dos dois times na tabela. Agora com 16 pontos, o Tubarão continua na 13ª posição, enquanto o tricolor do Maranhão permanece em 15ª, com um ponto a menos.

A equipe paranaense começou o jogo controlando a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a zaga do time maranhense. Com 12 minutos, Diego Silva finalizou pela primeira vez na partida, um chute rasteiro de fora da área que foi defendido por Vagner.

A resposta do Londrina veio aos 26. Após Thiago Ribeiro receber a bola nas costas da zaga, o atacante tentou encobrir o goleiro Andrey e acabou finalizando por cima do gol.

Seis minutos depois, novamente Thiago Ribeiro chegou com perigo para o Turarão londrinense, acertando um chute na trave. Aos 37, Felipe Marques arriscou na entrada da pequena área, mas pegou mal na bola e mandou pra fora.

Já nos instantes finais da primeira etapa, Thiago Ribeiro chegou a marcar o primeiro gol, mas o juiz marcou impedimento do camisa 10 e anulou a jogada.

Na volta do intervalo, com três minutos do segundo tempo, o atacante Carlão abriu o placar para o Sampaio Corrêa. Após cobrança de falta, a bola sobrou nos pés do camisa 9 tricolor que chutou no canto direito de Vagner: Sampaio 1 a 0.

Aos 17, depois de um levantamento para área, Alisson Safira cabeceou sozinho com perigo, mas a bola foi defendida por Andrey. Após cobrança de escanteio, Safira levou a melhor na disputa com o zagueiro e empatou o jogo para o Londrina.

O Sampaio quase marcou o segundo, aos 22, com Rodrigo Fumaça. O atacante, que entrou no lugar de Wellington Rato, arriscou de fora da área, e Vagner fez grande defesa.

Com 38 minutos, Alyson desperdiçou outra boa chance. Após Fernando Sobral cobrar escanteio, o lateral desviou perigosamente de cabeça, mas o arqueiro do Tubarão conseguiu defender.

O próximo confronto do Londrina será contra o Vila Nova, na próxima quinta-feira (5), às 20h30, no estádio Serra Dourada. Um dia antes, o Sampaio Corrêa recebe o Bahia no Castelão de São Luis, às 21h45, pela final da Copa do Nordeste.