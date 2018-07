Eleito o homem do jogo, Neymar destaca o coletivo: “Feliz por fazer parte desse grupo”

Google Plus

O Brasil venceu o México por 2 a 0 , na tarde dessa segunda-feira (2) e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Com um gol e uma assistência para Firmino, Neymar foi eleito o homem do jogo e fez a diferença em campo. O atacante marcou seu segundo gol na Copa.

O Camisa 10 do Brasil falou sobre as excessivas faltas que recebe em campo. Caçado, mais uma vez, o Neymar fez questão de mandar um recado para os mexicanos.

“Isso é complicado, não é uma coisa que cabe a mim. Só sofro a dor. Tomei um pisão desleal, da minha parte acho que fora da jogada, fora do campo. Acho que não pode. Mas é isso, eles falaram demais antes da partida e foram embora para casa”, reclamou.

Com a sua melhor atuação na Rússia, Neymar foi eleito o melhor em campo. Mas o atacante fez questão de enaltecer o grupo e dizer que não quer os holofotes para si.

“Não quero que seja a Copa do Neymar, quero que seja a Copa do Brasil. O coletivo é mais importante. Fico feliz por fazer parte desse grupo. Certeza de que esse time pode chegar muito longe”, comentou.

“Eu só tenho que jogar futebol, ajudar minha equipe, eu vim para ganhar, não para outra coisa. Espero poder melhorar cada vez mais, sabia que precisaria de ritmo para voltar ao meu nível normal. Hoje já me sinto muito melhor, estou muito feliz pela partida de hoje, parabenizo toda a equipe pelo trabalho, esforço, estamos melhorando cada vez mais”, finalizou.