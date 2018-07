Análise: Brasil tem grande atuação, não passa sustos e manda México para casa

O Brasil de um grande passo rumo ao hexa na manhã desta segunda-feira (2), diante do México, no estádio de Samara, na Rússia. Com uma atuação impecável taticamente, a seleção despachou os tricolores da Copa do Mundo, vencendo por 2 a 0.

Apesar da grande atuação, o início de jogo foi assustador. Os algozes brasileiros nas olimpíadas de 2012 começaram pressionando, marcando alto, e acuando a seleção verde e amarelo no seu campo defensivo.

Aos poucos William e Neymar começaram a dar outra dinâmica ao jogo. Com uma versatilidade e agilidade, os pontas começaram a causar problemas para a zaga adversária. O camisa 10 sofreu, apanhou, mas respondeu.

No comecinho do segundo tempo, a genialidade do craque brasileiro fez a diferença. Após lindo passe de calcanhar recebido, William avançou e cruzou para o próprio Neymar, autor do início da jogada, concluir para o fundo do gol, furando o bloqueio mexicano e o goleiro Ochoa.

Com o comando do placar, o Brasil diminuiu o ritmo e dava mais espaço aos mexicanos. Fagner e Filipe Luís sofriam com Lozano e Vela, mas Thiago Silva e Miranda fizeram partida de almanaque, contendo qualquer investida.

Aos poucos a seleção do revoltado Osório ia acuando a seleção canarinho, mas não conseguia segurar a alegria e ousadia dos atacantes. Layún perdeu a cabeça. Com o jogo parado e fora de campo, o meia deu um pisão desleal e desnecessário em Neymar. O árbitro do jogo, mesmo com a consulta ao árbitro de vídeo, não deu nem cartão amarelo.

A estrela do PSG respondeu na bola. Após passe em profundidade de Fernandinho, ele finalizou, Ochoa pegou e no rebote Firmino fez o último gol do duelo, matando qualquer pretensão do México de levar o confronto para prorrogação.