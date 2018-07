Renatinho garante Botafogo focado para volta do Brasileiro: "Clima de Copa não tem"

Google Plus

O Botafogo segue a preparação para a volta do campeonato brasileiro após a Copa do Mundo. Depois do treino desta terça-feira (03), Renatinho concedeu coletiva de imprensa.

Apesar de praticamente todos os olhos estarem voltadas para a Copa, o meia garante que a equipe está focada no jogo contra o Corinthians.

”Nosso foco já é esse. Clima de Copa, no Botafogo, não tem. Estamos trabalhando fortemente porque nosso objetivo é o Corinthians"

O jogador entende que essa pausa está sendo muito boa para a equipe, principalmente pelo fato da chegada de um novo treinador.

"De certa forma, essa pausa para a gente, que trocou de treinador, foi muito bom. Porque dá para trabalhar, conhecer o treinador, a metodologia que ele tem para implantar, o grupo se condiciona, demos muita sorte nesse sentido".

Marcos Paquetá, novo treinador, chegou a pouco tempo, e ainda foram poucos treinos sob o comando dele. Renatinho comentou sobre o estilo do novo comandante.

"Ainda é muito cedo para ter uma definição. Ele leva o quadro mais para o campo. É a característica de intensidade, tenta falar mais com o grupo, às vezes fala individualmente. Mas é complicado ainda definir agora", concluiu.

O Botafogo volta aos gramados no próximo dia 18, contra o Corinthians, em Itaquera.