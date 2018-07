Cazares não participa de jogo-treino e meia pode deixar Atlético-MG

O meia Cazares pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Atlético-MG. O jogador não participou de jogo-treino contra a Seleção Brasileira Sub-20, na tarde desta quarta-feira (4), nem sequer ficou entre os reservas. A justificativa é de que o camisa 10 estaria em conversas com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e por isso não foi a campo.

Na noite da ultima terça-feira (3), o site equatoriano Ecuagol publicou uma matéria que o meia Cazares teria uma proposta do Al Hilal para levar o jogador. Ainda segundo o portal eletrônico, o clube árabe estaria disposto a pagar 1,5 milhão de dólares (quase 6 milhões de reais) por 50% do direitos do jogador.

De acordo com o site Globoesporte.com, o Atlético entende que o valor é baixo pelo jogador. Lembrando que Cazares renovou contrato com o Galo no dia 6 de março. O vínculo foi estendido até o final do ano de 2020.

Contratado junto ao Independiente del Valle, do Equador, no começo de 2016, o meia teve altos e baixos, mesmo com seu talento reconhecido pela torcida. Fez 133 jogos com a camisa atleticana e marcou 24 gols. Em 2017, foi o jogador que mais deu assistências a gol, foram 17.