Após quatro anos, Marcelo Cirino está de volta ao Atlético Paranaense

Após passagens por Vitória, Flamengo, Internacional e Al Nasr-EAU, o atacante de 26 anos volta à Curitiba para defender o rubro-negro paranaense. Ele já treinava desde o início de junho no CT do Caju, mas ainda tinha contrato com o Al Nasr e, por isso, sua volta foi oficializada apenas nesta terça-feira.



Revelado nas categorias de base do clube paranaense, Cirino estreou profissionalmente em 2009, aos 17 anos, mas se destacou nas temporadas de 2012 e 2013, ajudando o time a subir para a Série A e, depois, a terminar em terceiro no Brasileirão. Também fez parte do time que chegou à decisão da Copa do Brasil em 2013, contra o Flamengo. Com a camisa do Atlético-PR, atuou em 152 jogos e marcou 36 gols.

"O torcedor me conhece bem e pode esperar o Marcelo que o atleticano sempre viu. Mas ainda mais experiente, mais dedicado e mais preparado para voltar a vestir o manto rubro-negro", afirmou.



Marcelo aguarda o registro do contrato na Confederação Brasileira de Futebol, que acontecerá após a abertura da janela de transferências internacionais, no dia 16 de julho. Com isso, ele não estará à disposição para o jogo diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil.