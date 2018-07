Meia Bruno Nazário faz exames e deve ser anunciado em breve no Atlético-PR

Depois de Marcelo Cirino, o Atlético-PR está próximo de anunciar seu segundo reforço durante a Copa do Mundo. Bruno Nazário, de 23 anos, já está realizando exames no CT do Caju, e depende dos resultados para ser anunciado pelo Furacão.



O atleta deve assinar contrato de empréstimo até o final de 2019. Nazário pertence ao Hoffenheim, até junho de 2021, e estava emprestado ao Guarani, onde se destacou após uma temporada com 70 jogos e 15 gols.



Bruno é canhoto e costuma atuar pelo lado direito do campo, onde o Atlético-PR já conta com nomes como Guilherme, Nikão, Raphael Veiga, Marcelo Cirino e Pablo. Anteriormente, o reforço rubro-negro já havia defendido as cores de Figueirense, América-MG, Lechia Gdansk, da Polônia, e Cruzeiro.