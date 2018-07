Querendo voltar ao G-4, Coritiba enfrenta pressionado Paysandu

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro série B entre Coritiba e Paysandu, às 18h, no estádio Couto Pereira.

Na abertura da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Paysandu, nessa quarta-feira (04), no estádio Couto Pereira, às 18h. O time paranaense tem como objetivo voltar a estar entre os quatro melhores do campeonato, enquanto a equipe belenense busca a vitória para se afastar da parte de baixo da tabela.

Mudanças no elenco

Vindo de três empates seguidos, o Verdão não poderá contar com o volante Simião e o zagueiro Thalisson Kelven. Os jogadores levaram o terceiro cartão amarelo, na última partida contra o CSA, e desfalcam a equipe. O meia Yan Sasse retorna ao time após cumprir suspensão.

Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Baptista comentou sobre os desfalques e a possibilidade de uma mudança no sistema de jogo.

"Não poder contar com o Simião me propicia colocar um sistema mais ofensivo com o Yan. A ideia é abrir um homem de meio para colocar um meia-atacante", revelou o treinador.

Na sexta posição, com 20 pontos, o Coxa tem como vantagem o fator casa, onde está invicto. Dos sete jogos disputados, até agora, foram 5 vitórias (Atlético-GO, Criciúma, Brasil de Pelotas, Vila Nova e CRB) e um empate (Figueirense).

Pressionado e desfalcado

Pelo outro lado, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Papão ocupa a 11ª posição, com 17 pontos, caindo da briga pelo G4 para a ameaça da zona do rebaixamento. O Alviceleste está apenas a quatro pontos do Brasil de Pelotas, a primeira equipe do Z4.

O meia Thomaz, em entrevista a imprensa, lamentou a sequencia negativa e mostrou confiança na recuperação da boa fase do time.

"Difícil falar, são cinco jogos sem vencer. A situação preocupa um pouco, mas tem muito campeonato, muitos jogos para tentamos melhorar essa fase e brigar lá em cima, que é o nosso objetivo."

O Paysandu viajou com vários desfalques no elenco. O zagueiro Diego Ivo, o lateral-direito Matheus Silva e o atacante Dionathã foram poupados pelo técnico Dado Cavalcanti após alegarem dores musculares.

Além deles, o volante Willyam se recuperando de uma contusão no pé e o atacante Cassiano, que está em fase final de tratamento de uma lesão no púbis, também não entrarão em campo.