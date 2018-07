Jogo Cruzeiro x Corinthians AO VIVO online em Amistoso Intertemporada

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para você não perder nada deste duelo entre Cruzeiro e Corinthians não VAVEK Brasil. Fique conosco!

Já Osmar Loss também deve entrar com a equipe titular à campo e mudar somente na segunda etapa, com uma formação em 4-2-3-1 com: Walter; Sidcley, Balbuena, Henrique, Mantuan; Gabriel, Ralf; Clayson, Rodriguinho, Romero, Pedrinho; Roger.

Para o confronto desta noite, Mano Menezes deve escalar a equipe titular nos primeiros 45 minutos inciais em uma formação em 4-5-1 com: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Robinho e Thiago Neves; Rafael Sóbis.

O último confronto aconteceu em 2017, e as duas equipes ficaram empatadas em 1 a 1.

Retrospecto dos últimos jogos: Nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro se equilibram. São dois empates e uma vitória para cada lado.

Além do amistoso contra o Cruzeiro, o Corinthians também jogará contra o Grêmio, no próximo domingo na Arena Corinthians e também na quarta-feira, novamente contra os mineiros.

(Foto: Divulgação/Sport Club Corinthians Paulista

"A gente vai tentar implantar as ideias dos treinamentos, desde a semana passada. Além de usar os jogos como carga para evolução física dos nossos jogadores", diz o treinador, sobre os amistosos dos próximos dias", pontuou.

Já Osmar Loss pensa em aproveitar a série de amistosos que virão, para pôr em prática o que fora treinado antes dos jogos.

(Foto: Divulgação/Cruzeiro Esporte Clube)

"Será um amistoso difícil para o Cruzeiro, clubes do mesmo nível, por isso estamos trabalhando muito forte. Esse tipo de partida só soma para a gente. Sabemos que no retorno do calendário teremos muito jogos, às vezes com intervalo de apenas três dias, então precisaremos de um elenco e não de um time e nada como essa pausa dessa para nos recuperarmos fisicamente", frisou.

O lateral da Raposa pregou igualdade na disputa do amistoso, mas alegou dificuldades físicas após o tempo parado durante o recesso da Copa.

Após o treinamento das duas equipes, Egídio, lateral cruzeirense e o técnico Osmar Loss concederam entrevista coletiva em seus respectivos CTs.

(Divulgação/Sport Club Corinthians Paulista)

O comandante, que pedia tempo para trabalhar, promoveu jovens da base para o elenco principal e definiu a formação 4-2-3-1 para trabalhar ao longo da temporada com a equipe alvinegra.

Do lado do Corinthians, Osmar Loss segue a sua adaptação ao elenco, que passou por altos e baixos desde que assumiu no início do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Divulgação/Cruzeiro Esporte Clube)

Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, aproveitou para seguir com seu trabalho à frente da equipe mineira, visto que os cruzeirenses brigam com o pelotão de cima da tabela.

As duas equipes retomaram suas atividades na última semana, após um período de folga por conta da Copa do Mundo.

Nesta quarta-feira (4), você acompanha ao vivo, lance a lance do jogo amistoso entre Cruzeiro e Corinthians. O confronto acontece no estádio do Mineirão, às 20H.