Fluminense goleia Maricá FC em jogo treino no CT Pedro Antônio

Na tarde desta terça (03), o Fluminense disputou um jogo-treino contra o Maricá FC, no CT Pedro Antônio. Atuando com o time reserva, o Tricolor venceu por 4 a 0, com gols de Fernando Neto, João Carlos, Samuel e Luquinhas. Esse foi o primeiro teste sob o comando do novo técnico, Marcelo Oliveira.

Entre os jogadores que marcaram os gols, Fernando Neto retornou do Flu Samorin, mas seu futuro segue sem definição, e Samuel é atacante da equipe de base, comandada por Leo Percovich.

Os atletas que não participaram do amistoso fizeram uma atividade técnica e tática. Entre eles, os reforços do Tricolor, o zagueiro Digão e o atacante Luciano. Nesta quarta-feira (04), será a vez dos titulares disputarem um jogo-treino. O provável adversário é a Portuguesa-RJ.

Foto: Divulgação Fluminense

O Tricolor voltou aos treinos no dia 26 de junho, após uma folga em virtude da Copa do Mundo. No dia 19 de julho, o Campeonato Brasileiro retorna e a equipe enfrentará o Vasco, pela 13ª rodada.