Acompanhe: Torcedores tentam invadir sede do Fluminense

Conselheiros de oposição afirmavam que já tinham em mãos assinaturas para que fosse protocolado o pedido contra o presidente Tricolor.

Reunião terminou sem maiores desdobramentos. Abad falou para os conselheiros e afirmou que não sairá do clube.

Fernando Cesar Leite, presidente do Conselho Deliberativo, mandará uma cópia da carta a cada um dos conselheiros do clube - mesmo os que não estiveram presentes. O dirigente acredita ser mais efetivo.

A mesa do Conselho Deliberativo decidiu que a carta não seria lida. O presidente Fernando Cesar Leite declarou que já havia conversado com os torcedores e não era o caso de ler.

Carta entregue por torcedores para o presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense

Representantes das torcidas entregaram uma carta aos conselheiros. Grupos de situação tentaram impedir a leitura do manifesto, e o sócio que levou a carta foi expulso da reunião

Neste momento, grupo de torcedores conversa com seguranças do Fluminense na entrada da sede.

Pedro Abad voltou a afirmar com todas as letras que não tem a menor intenção de renunciar ao seu posto de mandatário do clube. Abad já havia dito, em entrevista ao portal "Globoesporte", que não entregaria seu cargo.

21:38 - Neste momento Abad está no púlpito. Reunião do Conselho Deliberativo é reiniciada. A polícia despersou os manifestantes e garantiu a reunião.

21:32 - A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo foi transferida para esta terça-feira pois a do último dia 19 de junho não pode ser concluída. O motivo: outra tentativa de invasão.

Reunião Conselho Deliberativo Fluminense ao vivo

21:30 - No último sábado, grupos de oposição alcançaram 51 assinaturas em um documento que pretendem protocolar no Conselho Deliberativo para pedir a abertura do processo de impeachment do presidente.

21:27 - O protesto é mais um episódio para pressionar Abad, que discursava no Salão Nobre no momento da tentativa de invasão.

21:25 - A segurança conseguiu evitar a invasão. Porém, a tensão ficou evidente. Bombas, pedras e cavaletes foram arremessados em mais de um portão da sede e para dentro do clube.

21:20 - Grupo de torcedores se manifesta contra a gestão do presidente Pedro Abad. Bombas são jogadas no clube e lixeiras queimadas na rua

Fluminense tem nova tentativa de invasão à reunião do Conselho na noite desta terça-feira (3).