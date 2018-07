Argentino Franco di Santo, do Schalke 04, é alvo do Santos para reforçar ataque

O Santos negocia a contratação do atacante argentino Franco Di Santo, do Schalke 04, da Alemanha. A noticia foi inicialmente postada pelo site Gazeta Esportiva e confirmada pela VAVEL Brasil.

O atacante tem 29 anos e 1,93m de altura. O jogador foi revelado no Audax Italiano, do Chile e já jogou no Chelsea, Blackburn e Wigan, na Inglaterra, e recentemente jogou no Werder Bremen e Schalke 04.

A negociação avançou nos últimos dias, mas não está concretizada. A transação, a princípio, seria em definitivo.

O jogador não está nos planos do Schalke, com quem tem contrato até o dia 30 de junho de 2019, para a próxima temporada europeia. Di Santo marcou quatro gols em 34 partidas no último ano.