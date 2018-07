Yago Pikachu almeja melhora do Vasco após parada da Copa

Google Plus

O Vasco vem dando sequência ao trabalho nesse período de Copa do Mundo. O calendário é cheio após a competição, com Campeonato Brasileiro, Copa Sul-americana e um jogo dificílimo pela Copa do Brasil.

Na última terça-feira (3), em Pinheiral, o lateral-direito, que vem atuando como ponta, Yago Pikachu falou com a imprensa, que esteve presente no Sul do Estado para acompanhar o dia de treinamentos.

O atleta começou elogiando o período de treinos e ressaltou a importância que está tendo para o técnico Jorginho, que vai conhecendo o grupo e implementando um modo de atuação para o elenco.

"Esse tempo está sendo maravilhoso para todos. Jorginho conhece poucos jogadores da primeira passagem, então agora ele está conhecendo todos. Está aproveitando para definir o estilo de jogo que quer. Primeiro deseja entender a característica de cada um".

O destaque cruz-maltino na temporada destacou a intensidade e cobrança feita pelo atual comandante, seja para atacar ou até mesmo na hora em que é preciso defender.

"Jorginho é sempre assim (cobra muito em cima). Diz que quando estamos no extremo cansaço é que temos que tirar energia lá do fundo para tirar uma bola ou fazer um gol. Ele até faz algumas atividades com a gente. Diz que se ele consegue e é mais velho, nós também”.

Pikachu disse que antes dos treinos dava para acompanhar os jogos do Mundial da Rússia, mas com a volta das atividades o foco é total em evoluir e no primeiro jogo após a pausa.

"Antes estávamos acompanhando mais os jogos da Copa, mas agora que começaram os treinos estamos concentrados no trabalho. Queremos melhorar, consertar os erros. Temos um jogo importante logo no dia seguinte da final da Copa do Mundo (contra o Bahia)”.

O camisa 22 falou também sobre o duelo diante do Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo ele, há confiança e, caso o Gigante da Colina passe, pode ser um feito histórico.

"Estamos em desvantagem, ela é considerável. Apesar destes três gols, estamos confiantes, até pelos jogos que fizemos em São Januário. Acredito que nosso torcedor também tenha esperança nessa classificação, que pode ser tornar histórica”.