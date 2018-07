Geninho lamenta gol sofrido em bom primeiro tempo do Avaí: "Time parou de ser racional"

Depois de uma arrancada muito boa no início da Série B, o Avaí vive seu primeiro momento de turbulência. Diante de seu torcedor, mais uma vez, o Leão não conseguiu os três pontos, e acabou perdendo para o Goiás por 1 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada. Com 22 pontos, o time é no momento o terceiro colocado, mas pode cair até para sexto dependendo de outras partidas.

O técnico Geninho aprovou o primeiro tempo da equipe, mas ressaltou a aleatoriedade e a falta de tranquilidade que seus comandados tiveram após saírem atrás do placar.

"Foi um bom primeiro tempo até tomar gol. Tivemos chances. O Goiás não tinha ido nenhuma vez no gol. Em um contra-ataque organizado, jogador que sabíamos que tinha velocidade, infelizmente não matamos a jogada e fizeram o gol. Isso trouxe instabilidade muito grande. Parou de fazer coisas racionais. No final, as chances deles no contra-ataque foram normais. Tivemos duas, três chances boas no segundo tempo, mas não saiam organizadas", analisou.

Ao fim do jogo na Ressacada, algumas vaias foram ouvidas. Para o treinador, a frustração do torcedor é natural, até pelo aproveitamento baixo do time como mandante na Série B - em sete jogos, foram duas vitórias, três empates e duas derrotas.

"Tem que entender o torcedor. Time cria e não faz gol, perde o jogo, é natural ele criticar. Torcedor não interessa se está jogando bem, criando chances. Ele prefere ganhar o jogo. Quer ver o time vencer. Até levar o gol, não ouvia críticas. A partir de um momento, começam a não servir. Tem que entender. Ele quer ver o time jogar bem e ganhar. Ficaria mais preocupado se meu time não criasse. Aí teria que mudar a escalação, fazer outras coisas para chegar no gol adversário", afirmou o técnico.

O Avaí volta a campo para enfrentar o Londrina, na próxima quinta-feira (12), no Estádio do Café, às 18h.