Enderson Moreira pede apoio da torcida do Bahia para decisão em casa: “Jogar junto”

O Bahia não começou a final da Copa do Nordeste da melhor maneira nesta quarta-feira (4). Diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão, a equipe baiana acabou derrotada no primeiro confronto da decisão.

Enderson Moreira falou à imprensa após o fim do jogo. O técnico não gostou do início da equipe, mas elogiou a evolução dentro da partida e lamentou as chances de gol perdidas.

“Acho que a gente começou muito mal o jogo. Vinte minutos muito abaixo. Mas a partir desse momento controlou a partida, criou muitas oportunidades, e infelizmente não conseguimos, mas temos muita capacidade para reverter essa vantagem”.

O treinador elogiou a entrega dos jogadores e pediu apoio máximo da torcida para o segundo jogo, no próximo sábado, na Fonte Nova. Para ele, o torcedor tem que ser o décimo segundo (12º) jogador.

“Acho que a entrega dos atletas, a equipe buscou o resultado. Não foi possível. (A torcida tem que) jogar junto, assim pode ser o nosso 12º jogador, centroavante e que a gente possa reverter essa vantagem do Sampaio e buscar mais essa conquista”.

Enderson espera vontade para reverter o resultado do jogo de ida, e aproveitou para lembrar o histórico de conquistas que o clube tem em situações adversas, como a atual.

“A gente espera energia, força, para que possa reverter essa situação. O histórico do Bahia tem conquistas, alguns momentos que a equipe estava em desvantagem e conseguiu tirar. Estamos cientes do que podemos fazer”.

O comandante descartou qualquer tipo de ansiedade e demonstrou confiança na virada: “Ansiedade não. Minha trajetória foi de conquistas importantes. Não existe ansiedade. Existe confiança de que a gente vai ser capaz”.

Por fim o técnico deixou um recado para o adepto tricolor, ressaltou a importância do torcedor ser, além do décimo segundo jogador, o atacante e prometeu fazer de tudo para reveter o placar.

“Agora é o momento da gente poder mobilizar toda a torcida, que não é só o 12º jogador, mas o nosso atacante. Nós vamos fazer de tudo para reverter isso e temos capacidade. Provamos hoje isso. Fizemos um gol que não quero nem ficar falando, mas que a gente possa ficar concentrado para e que o nosso torcedor nos apoie”.