Na busca por um artilheiro, Corinthians anuncia contratação de Jonathas, ex-Hannover

Após vencer o Cruzeiro em amistoso intertemporada, a diretoria do Corinthians confirmou o acerto com o atacante Jonathas, nesta quinta-feira (5). Em seu Twitter oficial, a equipe paulista comunicou o acerto com o jogador de 29 anos, que estava no Hannover 96.

Com 1,90, o centroavante chega por empréstimo até 30 de junho de 2019 junto ao clube alemão onde sofreu com lesões na última temporada e atuou pouco. No Hannover, Jonathas jogou 12 partidas, sete como titular e marcou apenas três gols. Contudo, já rodou em diversos clubes da Europa como o Rubin Kazan, onde balançou as redes em 13 oportunidades nos 31 jogos que fez pelo clube russo.

Em 2014/15, sua melhor temporada na Europa pelo Elche, na La Liga, o centroavante fez 14 gols em 34 jogos que atuou como titular na equipe espanhola.

Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, Jonathas revelou ser sondado pelo clube alvinegro desde 2015 e se mostrou feliz em acertar com o Corinthians.

"Desde 2015 o Corinthians me monitora. E agora eu tive a honra que tudo desse certo. Estar aqui com essa estrutura e essas pessoas é um sonho que se realiza. Agora é vida nova”, ressaltou.

Agora, o atacante pode ser inscrito na Copa Libertadores e Copa do Brasil, competições que abrem espaço para alterações nas equipes antes do início da fase eliminar dos torneiros. Além disso, Jonathas chega para reforçar um setor em baixa no Corinthians, visto que a equipe marcou somente 13 gols nos últimos 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro.