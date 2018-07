Coritiba chega ao quarto jogo sem perder, bate Paysandu e assume vice-liderança da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro 2018 não parou durante a Copa do Mundo e está deveras equilibrada, tanto na briga pelo acesso como contra o rebaixamento. Abrindo a 14ª rodada, o Coritiba duelou com o Paysandu nesta quarta-feira (4) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e venceu por 2 a 0, com gols de Guilherme Parede e Bruno Morais

Com pontuação próxima ao G-4 antes da bola rolar, os times iniciaram a partida motivados, visando chegar ao ataque com muita intensidade. A primeira oportunidade de perigo, contudo, foi a favor do Papão com Claudinho, que foi lançado na esquerda, cortou para o meio e chutou colocado próximo ao travessão.

O Coritiba, no entanto, não deixou de atacar mesmo com o susto e foi para cima buscando sair em vantagem ante sua torcida. Dando aula de contra-ataque em velocidade, Guilherme Parede recebeu bom passe e disparou na entrada da área, arrematando firme e tirando do alcance de Renan Rocha.

Na etapa final, os bicolores tentaram voltar com a mesma vontade dos 45 minutos iniciais, quando levaram mais perigo e tiveram chances de deixar tudo igual, porém não tiveram êxito. Os alviverdes, entretanto, aproveitaram a superioridade numérica - com a expulsão de Fernando Timbó - e seguraram bem a vantagem construída no primeiro tempo. Os paraenses tiveram um pênalti com Thomaz, mas desperdiçaram-o, sem alterar o marcador.

Já na reta final, Bruno Morais recebeu cruzamento de Leandro Silva na segunda trave e cumprimentou para fazer 2 a 0 e sacramentar a vitória coxa-branca.

Com 23 pontos, o Coritiba assumiu a vice-liderança provisória, enquanto o Paysandu despencou para o 12º lugar, com 17. O Coxa volta a campo na segunda-feira (9), contra o Guarani, em Campinas, enquanto o Papão recebe o Vila Nova na quinta-feira (12), às 20h30.