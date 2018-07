De virada e fora de casa, Flamengo bate Atlético-PR na estreia do Brasileirão Sub-20

No Estádio do Trieste, em Curitiba, um duelo de rubro-negros abriu o Grupo D do Campeonato Brasileiro sub-20. Com uma virada relâmpago no segundo tempo, o Flamengo venceu o Atlético-PR por 3 a 1, e terminou a rodada na liderança isolada, com 3 pontos.

Os gols dos cariocas foram marcados por Vitor Gabriel, Ramon e Klebinho, enquanto Thiago anotou para os paranaenses. Na próxima rodada, o Furacão enfrentará o Figueirense, em Florianópolis, enquanto o Rubro-Negro carioca receberá o Santos, na Gávea.

Superior, Furacão vai para o intervalo na frente mesmo com pênalti perdido

A partida começou com os paranaenses partindo para cima, e ameaçando o gol carioca com Demethryus e Vitinho, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Aos 14, Luca Caio lançou para Thiago, que cortou para o meio e bateu sem chances para Yago Darub, 1 a 0.

Depois de sofrer o gol, a equipe carioca foi em busca do empate, mas as melhores chances vieram aos 27, quando Wendel chutou para defesa de Gabriel e, no rebote, Vitor Gabriel rolou para Bill, que finalizou para fora.

Colocando o Mengão na "armadilha", o Atlético teve a chance para ampliar aos 42, quando Vitinho foi derrubado por Klebinho dentro da área e o juiz marcou. Na cobrança, o próprio deslocou Yago mas jogou para fora, na última chance antes do intervalo.

Com três gols em cinco minutos, Flamengo vira e garante a vitória na estreia

Mesmo com o placar a favor, o Furacão voltou do intervalo com uma mudança: saiu Luca Caio e entrou Nicolas. A equipe paranaense seguiu melhor e quase ampliou aos 4, mas Vitinho chutou por cima após cruzamento de Christian.

Nos primeiros minutos da segunda etapa, o Flamengo só buscou o gol pelo alto, mas aos 13, Bill arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Vitor Gabriel emendar para o fundo do gol, empatando em 1 a 1. Não deu tempo nem do Atlético assimilar o gol pois, aos 15, foi a vez de Ramon entrar na área, chutar cruzado e vencer Gabriel, 2 a 1.

A virada em menos de dois minutos foi um duro para os donos da casa que, voltaram a vacilar defensivamente, e viram Klebinho passar como um foguete, após receber de Bill, e encher o pé para marcar o terceiro do Rubro-Negro carioca aos 18 minutos.

O técnico Marcão tentou reanimar a equipe colocando Renan Soares em campo, mas o Flamengo passou a controlar a partida, sem ser incomodado. Aos 31, a jovem joia Reinier entrou na equipe carioca, e quatro minutos depois, deu um passe sensacional para Vitor Gabriel, que caiu na área após a disputa de bola e ficou pedindo pênalti.

Tentando voltar para a partida, o Furacão ainda acertou a trave com Demethryus, aos 37, mas foi pouco para impedir que o Flamengo saísse de Curitiba com os três pontos na bagagem, e a liderança isolada do Grupo D, graças ao empate entre Figueirense e Internacional, 3 a 3, em Porto Alegre.