Apresentado, Digão comemora retorno ao Fluminense: ''Não pensei duas vezes''

Na tarde desta quinta (05), o Fluminense apresentou o zagueiro Digão, que está de volta ao clube após cinco anos. O jogador iniciou agradecendo a oportunidade de voltar ao clube que ele considera como sua casa.

“Estou muito feliz de voltar pra casa. Abri mão de muita coisa para retornar ao Fluminense, clube onde passei a maioria da minha vida. Não pensei duas vezes. Espero voltar bem e motivado” disse o zagueiro.

O elenco se reapresentou no final do mês passado, visando o retorno do Campeonato Brasileiro, após o fim da Copa do Mundo. E Digão falou como está sendo a preparação para a volta dos jogos.

“A semana está muito boa, produtiva. Estamos treinando bastante. Temos mais alguns dias para ajustar e voltar ao Brasileirão fazendo bons jogos”.

Digão veio do Cruzeiro, onde não estava sendo muito aproveitado nas partidas. Mas ele aproveitou para frisar que está bem e pronto para atuar pelo Tricolor.

“Estou bem fisicamente. Não estava jogando, mas vinha treinando forte. Espero voltar bem, ganhar ritmo de jogo e ajudar o Fluminense”.

Do elenco atual, Digão atuou apenas com Gum, também zagueiro. Eles jogaram juntos entre os anos de 2009 e 2013. E o zagueiro elogiou o companheiro e recordou a arrancada da equipe que a livrou do rebaixamento, em 2009.

“O Gum é um cara que dispensa comentários, uma pessoa muito boa e de caráter. É um prazer estar voltando e estar trabalhando com ele. Em 2009, tivemos aquela arrancada. Foi emocionante” finalizou o zagueiro.

O Fluminense retorna no Campeonato Brasileiro dia 19 de julho, contra o Vasco, pela 13ª rodada. A partida será às 19h, em São Januário. O Tricolor busca a recuperação na tabela após quatro derrotas seguidas.