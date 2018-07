Atacante Luciano é apresentado no Fluminense: ''Cheguei para somar''

Google Plus

Além do zagueiro Digão, o atacante Luciano também foi apresentado na tarde desta quinta (05), no CT Pedro Antônio. Luciano relembrou sua passagem pelo Corinthians, em 2015, quando foi campeão brasileiro pelo clube paulista.

“Meus melhores anos foram no Corinthians, ali eu apareci para o futebol brasileiro. Flui bastante feliz. Na Espanha posso ter tido meu melhor momento fisicamente, mas não tive sequência” disse o atacante.

Após a saída do Corinthians, o atacante se transferiu para a Europa, onde jogou na Espanha e na Grécia, no Panathinaikos. Luciano comemorou a oportunidade de voltar ao Brasil, e enalteceu o Fluminense.

“Fui feliz na Grécia. Me machuquei, mas ficou pra trás. Estou muito contente em vir para um clube tão grande como o Fluminense. Vou me preparar bem fisicamente para que possa ajudar ao máximo a equipe”.

Luciano afirmou que chegou para ajudar o elenco e que pode atuar tanto pelos lados, como na frente. E que a decisão do melhor posicionamento será do técnico, Marcelo Oliveira, também recém-chegado ao clube.

“Cheguei para somar. Vou brigar para jogar, seja pelos lados, seja na frente. Tive bons momentos jogando pelos lados e como centroavante. Agora é treinar e esperar a opção do treinador”.

O atacante, que veio de um time da Europa, estava de férias. Mas garantiu que está se sentindo bem e que já estará pronto quando o Campeonato Brasileiro retornar, após o fim da Copa do Mundo.

“Na Europa tive um mês de férias. Estou me sentindo bem. Participei do treinamento ontem para ganhar ritmo. Creio que no primeiro jogo na volta da Copa já estarei apto a jogar. Espero trabalhar duro para mostrar meu talento mais uma vez, tentar fazer gols para ajudar o Fluminense” finalizou.

O Fluminense retorna no Campeonato Brasileiro dia 19 de julho, contra o Vasco, pela 13ª rodada. A partida será às 19h, em São Januário. O Tricolor busca a recuperação na tabela após quatro derrotas seguidas.