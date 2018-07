Fora de casa, Goiás vence Avaí e chega à sexta partida sem derrotas na Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro série B entre Avaí e Coritiba no estádio Ressacada. Público total: 3.126

Com a ilustre visita do lateral Daniel Alves, o Avaí recebeu o Goiás, no Estádio Ressacada, nesta quarta-feira (4), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mesmo tendo a maior posse de bola e as melhores oportunidades, o time catarinense não chegou ao gol, diferente dos goianos. Michael fez o gol do jogo, que terminou 1 a 0.

O jogo começou bem morno. Tanto que a primeira chance de perigo só veio aos 13 minutos, quando Capa botou na área e a bola passou pela defesa, Rodrigão surpreendido no segundo pau, desviou de letra, a bola foi na trave.

O Avaí pressionava em busca de abrir o placar no Estádio Ressacada, mas Daniel Alves, que veio curtir as férias assistindo ao jogo do Leão contra o Esmeraldino, pouco via seu colega de posição do time mandante.

Guga era muito pouco acionado, a maioria das jogadas da equipe catarinense eram pelo lado esquerdo. Mas quando Guga teve a chance de contribuir, botou falta na área e Marquinhos testo firme, mas acabou chutando para fora.

Por outro lado, o Goiás só chegou ao gol defendido pelo goleiro Aranha, aos 38 minutos. Michael bateu e o arqueiro pegou sem grandes dificuldades. Porém, três minutos depois o goleiro nada pôde fazer.

Após um escanteio do Leão, o Goiás retomou e foi bem agiu no contra-ataque. Felipe Garcia mandou na frente para Michael, que saiu do campo de defesa e ficou cara a cara com Aranha. Chutou de lado e mandou para o fundo das redes.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Avaí quase conseguiu o gol de empate, quando a bola alçada na área sobrou para Maurinho, porém tocou no quadril e foi para as mãos do goleiro Marcos.

Aos 27, Marquinhos arriscou de fora da área e Maurinho apagou a bola pelo caminho, porém Marcos fez a defesa. E o azulão seguia pressionando, mas não conseguiu evitar a derrota.