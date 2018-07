Sem reforços e com desfalque, Santos viaja ao México para amistosos

21 dias após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Santos viajou nesta quarta-feira (4), para o México, onde disputará dois amistosos nesta semana: contra o Monterrey, no próximo sábado (7), no estádio BBVA Bancomere, e Querétaro, no dia 10, no Corregidora.

O Peixe não poderá contar com Gabigol (com dores no púbis), Arthur Gomes e Alisson (entorse no tornozelo). O que muda o esquema tático do técnico Jair Ventura, que esperava testar o time titular com quatro atacantes.

Rodrygo (mais recuado), Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha teriam liberdade para flutuar no sistema ofensivo. Caso ele queira testar esse esquema tático no México, terá que optar por Yuri Alberto e Diego Cardoso. Aliás dois jogadores do Santos B viajaram para o México entre os profissionais. Trata-se de Fernando Medeiros e Diego Cardoso.

Foto: Ivan Storti

Outro desfalque nos amistosos será a do zagueiro Lucas Verissimo, que está bem perto de deixar o Peixe rumo ao exterior e ficou em Santos para resolver sua situação. O Torino é o provável destino do zagueiro.

Ainda sem reforços, o Santos está bem próximo de contratar o volante Carlos Sánchez. Ele disputa a Copa do Mundo da Rússia com o Uruguai.

Além de Sánchez, o Peixe sondou Cláudio Yacob, que jogou pelo West Bromwich, no último campeonato Inglês, Franco Di Santo, do Schalke 04, Bryan Ruiz, da Costa Rica e o meia Lucas Zalarayán, do Tigres, do México.

Confira a lista dos 26 jogadores relacionados do Santos para a viagem ao México:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Dodô

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu

Volantes: Diego Pituca, Yuri, Guilherme Nunes e Renato

Meio-campistas: Léo Cittadini, Jean Mota, Vitor Bueno, Vecchio, Gabriel Calabres e Fernando Medeiros

Atacantes: Rodrygo, Eduardo Sasha, Bruno Henrique, Copete, Yuri Alberto e Diego Cardoso