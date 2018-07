Vice-líder do Brasileiro, São Paulo terá sequência difícil após a Copa do Mundo

O São Paulo não terá vida fácil na volta do Brasileirão. Se por um lado atingiu a vice-liderança da competição, por outro encontrará uma difícil sequência após a Copa do Mundo.

Logo de início, enfrenta o Flamengo, no duelo entre os líderes, a equipe tricolor joga fora de casa. De fato não será fácil. Em seis partidas no Maracanã, o time rubro-negro tem cinco vitórias e um empate. Em seguida o São Paulo joga contra o Corinthians no Morumbi. O rival, que compõe o clássico Majestoso, tem se saído melhor no confronto nos últimos anos.

Após o clássico contra a equipe alvinegra, o Tricolor Paulista enfrenta Grêmio e Cruzeiro fora de casa. Mais dois jogos extremamente complicados. Tudo isso em um intervalo de apenas 11 dias. Confira o calendário:

18/7 – Flamengo x São Paulo – Maracanã

21/7 – São Paulo x Corinthians – Morumbi

26/7 – Grêmio x São Paulo – Arena do Grêmio

29/7 – Cruzeiro x São Paulo – Mineirão

O São Paulo segue se preparando desde o dia 26 de Junho no Centro de Treinamento da Barra Funda. Misturando trabalhos físicos, técnicos e táticos, a equipe espera retornar forte na briga pelas primeiras posições.