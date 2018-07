Alexandre Campello revela negociação com atacantes e defensores para reforçar Vasco

Com a colaboração do diretor executivo Alexandre Faria e o coordenador técnico PC Gusmão, Alexandre Campello planeja mais reforços para o Vasco. A imagem do seu objetivo era contar com quatro reforços, com eles: um lateral-direito, um zagueiro e dois atacantes.

O presidente já conseguiu iniciar o seu objetivo, contratando o lateral-direito Lenon. Mas agora a diretoria quer alcançar a sua meta e ir atrás do seu esquema defensivo.

"Estamos negociando com dois atacantes. É o que temos de concreto. Fizemos proposta a dois atacantes, estamos aguardando o desfecho disso. Possivelmente acontecerá nos próximos dias."

Alexandre Campello cita sobre a renovação do atacante André Rìos e afirma interesse do jogador:"Não está decartado. Também fizemos proposta ao Ríos, que tem interesse em permanecer. Existe uma questão financeira que atrapalha, no entendimento do clube argentino deveríamos pagar determinado valor, e a discussão está em cima desse valor. A questão salarial está bem encaminhada”.

Oswaldo Henríquez é uma incógnita. O jogador chegaria sem custos do Sport Recife e o desfecho pode ser positivo: "Estamos trazendo o Bocanegra (outro sobrenome de Henríquez), que é um zagueiro colombiano. Chega sem custos, até o fim de 2019 provavelmente. Está muito bem encaminhado. Nos próximos dias deve chegar."

Erazo pertence ao Atlético-MG e só depende uma rescisão com o Vasco para ser liberado. O clube deixaria de pagar o salário dele, e, assim, proporcionando o investimento em outras contratações.

"Fomos procurados pelo procurador do Erazo, dizendo que havia clube intressado nele, pedindo que não se apresentasse. Concedemos a ele essa licença, está negociando. Existe a possibilidade de se transferir. É o Barcelona de Guayaquil (Equador)”.