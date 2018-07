Vila Nova vacila e cede empate ao Londrina diante de seu torcedor

Google Plus

O Vila Nova empatou com o Londrina, por 1 a 1, nessa quinta-feira (5), no estádio Serra Dourada, em Goiás, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Alan Mineiro, abrindo o placar para os mandantes, e Paulinho, empatando para os visitantes.

Os primeiros minutos de partida foram sem muitas emoções. O Tubarão tentou colocar pressão sobre o Vila, que errava muitos passes e não conseguia chegar ao ataque. Com nove minutos, os visitantes fizeram a primeira finalização com perigo, um chute de Thiago Ribeiro, próximo da área, que acabou indo por cima da meta.

A resposta do Tigre veio oito minutos depois. Após um cruzamento para área, o goleiro londrinense Vagner afastou mal, e a bola sobrou para Reis, que chutou no travessão, quase abrindo o placar.

Aos 27, após a tentativa de Maguinho, Vagner tentou fazer a defesa, mas acabou falhando no lance e soltando a bola nos pés de Alan Mineiro, que não desperdiçou e marcou o primeiro gol do jogo. Já no fim da primeira etapa, Mateus Anderson perdeu a chance de fazer o segundo. Depois de receber lançamento na direita, o atacante cortou para o meio e arriscou, mas acabou isolando.

Na segunda etapa, o Londrina tentou buscar o empate logo nos primeiros minutos. Aos nove, após contra-ataque, Felipe Marques levantou na área e Paulo Henrique tentou de cabeça, mas a finalização foi defendida sem perigo por Mateus Pasinato.

Pouco tempo depois, aos 14, Paulinho ficou com a sobra do cruzamento de Thiago Ribeiro, conseguiu cortar do marcador e chutar, mas a bola desviou na zaga e saiu em lateral.

Com 28 minutos, após cobrança de escanteio, Alisson Safira subiu mais alto que a defesa do Vila e conseguiu cabecear. O goleiro colorado segurou firme e evitou o gol. O Tigre só conseguiu chegar ao ataque aos 37, depois de um contra-ataque de Alan Mineiro. O camisa 10 fez o passe para Reis, que chutou sem força, facilitando a defesa de Vagner.

Nos instantes finais da partida, aos 42, a equipe paranaense chegou ao empate com gol de Paulinho, que fez sua reestreia no clube. Thiago Ribeiro cruzou pela direita, e o atacante desviou com a perna esquerda para igualar e fechar o placar em Goiânia.

Com o resultado, a equipe goiana chegou aos 23 pontos, subindo para a terceira posição na tabela. Em 13º lugar, o time paranaense agora soma 17 pontos na competição.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, pela 15ª rodada do brasileiro. Às 18h, o Londrina recebe o Avaí, no Estádio do Café. Mais tarde, às 20h30, o Vila Nova enfrenta o Paysandu, em Belém.