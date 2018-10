Emocionado, Arthur se despede do Grêmio: “É um até logo”

Chegou ao fim a trajetória meteórica de Arthur no Grêmio. Na manhã desta sexta-feira, o meio campista concedeu uma coletiva de imprensa, logo após o treino realizado no CT Luiz Carvalho.

O jogador se apresentará ainda nesse fim de semana ao Barcelona, clube com o qual assinou contrato por seis anos. Emocionado, Arthur fez questão de afirmar que sua carreira no clube gaúcho não se encerra aqui: "Fiz questão de dar essa última coletiva, porque todos merecem. O carinho é recíproco que eu tenho pela torcida”.

O volante fez questão de agradecer ao clube, ressaltar os anos de luta e afirmar que não é o fim de sua história com a gloriosa camisa gremista.

“Foram sete anos de muita luta, muita batalha, de muitos momentos felizes. Quero agradecer, quero pedir que todos vão a Arena, é o lugar que eu mais gosto de estar. Se concretizar essa venda, quero dizer um até logo, não um adeus. Aqui não vai ser o fim da minha trajetória no Grêmio”.

Perguntado sobre o momento mais feliz em sua rápida passagem pelo tricolor, Arthur não teve dúvidas, e com um sorriso no rosto, falou sobre a conquista da Libertadores no ano passado.

"Tenho certeza que foi quando a gente chegou em Porto Alegre, no final da Libertadores. Dentro do campo, não tinha sentido. Vi as ruas lotadas, parecia um mar azul. A ficha caiu quando chegamos aqui”.