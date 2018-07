Borja sente dores no joelho, será operado e desfalcará o Palmeiras por pelo menos seis semanas

Após sentir mais uma vez a lesão no menisco do joelho direito, Miguel Borja passará por uma artroscopia na próxima sexta-feira (06). O atleta se reapresentou na Academia de Futebol na última quinta-feira (05) e foi avaliado pelo núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, que preferiu a realização da cirurgia. O atacante será desfalque para o Palmeiras por pelo menos 6 semanas.

Em fevereiro deste ano,em um jogo do Campeonato Paulista, Borja tinha sentido a mesma lesão no menisco do joelho direito. Na época, o clube optou por fazer um tratamento sem a cirurgia. Tal tratamento deu resultados positivos e o atacante se tornou peça fundamental no time de Roger Machado, sendo posteriormente convocado pela Colômbia para a disputa da Copa do Mundo.

No treino preparatório de sua seleção para o jogo contra a Inglaterra, o atacante sentiu a lesão mais uma vez, ficando de fora da partida como seu companheiro de seleção, James Rodríguez. Com a eliminação da Colômbia, o camisa 9 retornou ao Palmeiras, que dessa vez decidiu que o atacante passará pelo procedimento cirúrgico.

Borja é o atual artilheiro do Palmeiras, com 15 gols em 23 jogos.