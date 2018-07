São Paulo anuncia contratação do lateral Bruno Peres, ex-Roma

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (5), a contratação do lateral-direito Bruno Peres por meio de um vídeo bem humorado, publicado no Twitter do Tricolor Paulista, que resumia o dia de treinamento do clube no CT de Cotia. Nenê, meia do time, ficou encarregado de dar a notícia e fez mistério no início do vídeo.

"Não fala nada para ninguém. Mas já fechou, hein?! Depois eu conto para vocês", disse. Ao retornar no fim do vídeo, afirmou: "Aí, agora acabou o treino, vou falar: Bruno Peres é nosso!", anunciou.

Depois de trazer o equatoriano João Rojas, o clube fechou com Peres. A negociação demorou por conta dos altos valores pedidos pela Roma para liberar o jogador, mas, após acordo, foi assinado o empréstimo de um ano com o Tricolor, com vínculo podendo ser renovado em 2019.

O lateral preencherá a vaga de Régis, afastado por problemas pessoais. Além de ser uma opção a Éder Militão, que chega ao fim do contrato com o São Paulo em janeiro de 2019.

O jogador, de 28 anos, começou sua carreira no Osasco Audax, passou pelo Bragantino e Guarani e em 2012 foi contratado pelo Santos. Dois anos depois foi para a Itália, jogar pelo Torino e de lá foi transferido para a Roma.