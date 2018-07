Jogo Brasil x Bélgica AO VIVO hoje pela Copa do Mundo 2018

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Brasil x Bélgica ao vivo hoje , pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. O confronto acontece na Kazan Arena, às 15h (de Brasília).

Desde os EUA em 1994, o Brasil sempre alcançou pelo menos as quartas-de-final de uma Copa do Mundo. Em 1994 e 2002, foram coroados campeões, enquanto terminaram como vice-campeões em 1998.

Esta quarta-feira representa uma das últimas oportunidades para a Bélgica brilhar ao mais alto nível, com a melhor equipa na sua história. Vale a pena notar que esta será a primeira vez que a Bélgica enfrenta o Brasil, acreditando realmente que pode vencer.

O último jogo foi difícil e o treinador Roberto Martinez provavelmente terá aprendido algumas lições com as dificuldades de seu time na rodada de 16. Marouane Fellaini e Nacer Chadli, que entraram como substitutos naquele jogo contra o Japão, podem estar na linha de largada, o que exigiria alguns pequenos ajustes táticos.

Este lado brasileiro bem equilibrado sabe que eles estão prontos para uma batalha e estão preparados para isso. A ausência de Casemiro é um grande golpe, mas o seu substituto, Fernandinho, é também um meio-campista completo, mesmo que não seja fisicamente imponente e tenha uma enorme tarefa pela frente contra a Bélgica. A Bélgica terá que enfrentar Neymar em forma, que brilhou contra o México e é sem dúvida o melhor jogador que permanece no torneio.

A primeira e única vez que os times se enfrentaram em um Mundial foi nos oitavas-de-final em 2002, quando Rivaldo e Ronaldo conseguiram a vitória de um time brasileiro que iria conquistar o título. Isso é um resultado que os atuais jogadores Neymar e Philippe Coutinho, que já estiveram envolvidos diretamente em três gols, sem dúvida ficariam mais do que felizes em imitar.

Será que a Bélgica pode tirar o cinco vezes campeões mundiais em Kazan e passar para as semifinais? Isso significaria que a Bélgica venceria a quinta partida consecutiva da Copa do Mundo, o que estabeleceria um novo recorde nacional.

Em contraste, os belgas provaram ser vulneráveis ​​na defesa. No entanto, com jogadores como Romelu Lukaku - que está em segundo lugar na classificação nesta Copa do Mundo com quatro gols - e Eden Hazard, eles também se mostraram capazes de marcar ou criar algo a qualquer momento. Não é por acaso que eles são rotulados como a geração de ouro do país.

De fato, a marca dos belgas de 12 gols e apenas quatro contra é muito brasileiro. No entanto, o defensor do Brasil, Thiago Silva, ajudou sua equipe a passar 310 minutos sem sofrer gols, formando a melhor defesa nessas finais mundiais, com apenas um gol solitário contra até o momento.

Apenas raramente o Brasil encontrou o equilíbrio entre o ataque controlado e a defesa disciplinada, tanto quanto na Rússia.

Se perguntado antes do pontapé inicial de qualquer Copa do Mundo para prever qual equipe fará o maior número de gols, muitas pessoas escolheriam o Brasil. Afinal, a Seleção é tradicionalmente conhecida por seu talento para o espetáculo, sua sede de gols e seu 'Joga Bonito'.

No entanto, na Rússia 2018, o total atual de sete gols dos sul-americanos o coloca em quinto lugar nas paradas de pontuação, cinco atrás da equipe principal, a Bélgica.

