Bélgica vence Brasil e garante inédita vaga nas semifinais da Copa do Mundo

Não deu para a Seleção Brasileira na Russia. Após perder por 2 a 1 pra a Bélgica, os brasileiros deram adeus a Copa do Mundo 2018. A equipe belga abriu 2 a 0 ainda na primeira etapa. No segundo tempo o Brasil veio com tudo e descontou com Renato Augusto. Apesar da pressão, não deu para o time de Tite.

Bélgica abre vantagem

A equipe brasileira iniciou a partida tocando a bola no meio de campo, buscando chegar ao ataque pelo lado esquerdo. Logo aos 7 minutos Thiago Silva mandou a bola na trave, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola desviou no zagueiro brasileiro, o goleiro da Bélgica já estava fora da jogada. Na sequência a Bélgica já respondeu. Hazard recebeu na área e finalizou em cima da defesa brasileira.

Foto: FIFA/Getty Images

O Brasil levou terror à zaga adversária, pressionando. No primeiro lance, Marcelo colocou na área e a defesa cortou antes da chegada de Neymar. No segundo, Gabriel Jesus colocou na área e deixou para Paulinho finalizar, para a defesa do goleiro belga.

Apesar da pressão brasileira, quem saiu na frente foi a Bélgica. Após cobrança de escanteio, Kompany sobre mas não acha a bola, que desvia em Fernandinho e entra no gol.

Foto: FIFA/Getty Images

Atrás no placar, o time brasileiro passou a trocar passes em busca do ataque, esbarrando no bloqueio belga. Aos 25 minutos da primeira etapa, Marcelo soltou a bomba fora da área, mas Courtois fez a defesa. Aos 29’, a bola sobrou para Fernandinho finalizar contra a zaga. A situação que já era difícil, ficou pior ainda. Em contra-ataque, Lukaku deixou a defesa brasileira para trás e lançou De Bruyne, que mandou de fora da área direto para o gol.

Foto: FIFA/Getty Images

A Seleção Brasileira pressionava mas sem sucesso. Aos 36 minutos, Coutinho soltou o pé de fora da área, mas Courtois fez grande defesa. Em seguida, foi a vez da seleção adversária assustar. Após cobrança de escanteio, Kompany desviou, mas Alisson fez boa defesa.

Brasil pressiona mão não chega ao empate

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira iniciou pressionando a Bélgica. Aos 2 minutos Neymar lançou Gabriel Jesus que não acreditou na jogada e perdeu a bola. Aos 5’, Marcelo partiu para cima da marcação e cruzou pela esquerda. A bola passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo.

O time brasileiro voltou com vontade do intervalo. Aos 10 minutos Gabriel Jesus colocou a bola entre as pernas do adversário e em seguida Kompany chegou de carrinho no atacante. O árbitro acionou o VAR mas não marcou a penalidade.

Chegados os 20 minutos, o Brasil era melhor na partida, mas ainda com dificuldades de furar o bloqueio belga. A equipe criava, ia para cima, mas a bola não entrava. Aos 24’, Douglas Costa arriscou de fora da área e mandou em cima de Kompany. No minuto seguinto, novamente ele arriscou para a defesa de Courtois.

Aos 30 minutos, Renato Augusto descontou para a Seleção Brasileira. Coutinho colocou a bola na área e volante apareceu para mandar de cabeça para o fundo do gol.

Foto: FIFA/Getty Images

Após o gol a equipe brasileira continuou a pressão. Aos 34’, novamente Renato Augusto apareceu. Ele recebeu de Coutinho e mandou pro gol. A bola passou perto. Aos 38’, Neymar recebeu pelo passe e cruzou na área. Coutinho chegou para finalizar ma pegou mal na bola.

Na reta final da partida, Douglas Costa fez mais uma grande jogada. Ele deixou para Neymar que finalizou para grande defesa de Courtois. A partida terminou em 2 a 1 para a Bélgica.