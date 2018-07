Breno se anima com retorno ao time do Vasco após cirurgia: “Monstro está saindo da jaula”

Breno está próximo de voltar aos gramados. O zagueiro do Vasco foi submetido a um procedimento cirúrgico no joelho direito e está recuperado, podendo voltar ao time de Jorginho, já contra o Bahia.

Recuperado, o atleta tem treinado e alegou estar se sentindo bem. Segundo ele, o processo de fisioterapia foi complicado, cansativo, mas deixou uma mensagem para animar o torcedor cruz-maltino.

“Eu estou me sentindo muito bem. É muito bom quando você está treinando sem dor e trabalhando firme junto com todo o grupo. Eu passei muitos momentos na fisioterapia, chegava de manhã e só ia embora de noite, foram meses complicados, mas tudo isso ficou para trás. É claro que tenho sentido um pouco essa batida da intertemporada, com treinos de manhã e de tarde, mas o cansaço é normal. O recado que deixo para o torcedor vascaíno é que ele pode ficar tranquilo, pois o monstro está saindo da jaula”.

Jorginho tem testado o veterano com o jovem Ricardo Graça, além de outro novato entre os profissionais, o menino Miranda. O defensor comentou sobre as instruções que passa para garotada, mas ressaltou que apesar do tempo de futebol ainda pode aprender muito.

"Procuro conversar bastante não apenas com os dois, mas também com os outros garotos. É claro que converso mais com os meninos da parte defensiva, até porque costumo trabalhar mais perto do Ricardo e do Miranda. Eles gostam bastante de mim e sempre me perguntam algumas coisas. Eu estou sempre aberto ao diálogo e disposto a ajudar em tudo que eles precisarem. Esse convívio me faz também aprender algumas coisas. Sou macaco velho na gíria do futebol, mas não é por isso que não tenho o que evoluir. O futebol é uma lição, um aprendizado”.