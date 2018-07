Antes do mês mais importante do ano, Flamengo terá um calendário mais acessível em julho

A parada para Copa do Mundo está chegando ao fim, e o Flamengo se prepara para defender a liderança no Campeonato Brasileiro, e ir em busca dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Porém, o mês de julho será chave para o sucesso rubro-negro.

Com apenas quatro jogos, começando no dia 18, contra o São Paulo no Maracanã, a equipe da Gávea terá três partidas em casa (Botafogo e Sport completam a lista), e apenas uma longe dos seus domínios, contra o Santos.

Além disso, apenas o Tricolor paulista será um confronto direto na tabela, já que será o duelo do líder contra o terceiro colocado. Além da equipe paulista, apenas o jogo contra o Sport - até o momento - envolveria uma equipe da parte de cima da tabela.

Em agosto, o Flamengo terá o seu principal mês na temporada. O Rubro-Negro disputará nove partidas, envolvendo Brasileirão, Copa do Brasil (contra o Grêmio) e Libertadores (contra o Cruzeiro), e definirá qual rumo a equipe irá tomar para o final do ano, e se o torcedor poderá sonhar com conquistas.

Por isso, Maurício Barbieri certamente irá rodar o elenco, e até o momento, apenas Fernando Uribe, centroavante colombiano, foi contratado. Por outro lado, Vinicius Junior e Felipe Vizeu já saíram, enquanto Jonas está em compasso de espera, esperando o pagamento do clube árabe. Willian Arão, Rômulo e Miguel Trauco receberam sondagens e também podem sair nessa janela.

Uribe foi a única contratação, até o momento, para a sequência da temporada (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

O clube está em negociação com Ryan Babel, ponta do Besiktas-TUR, mas encontra dificuldades com o clube turco, que não quer vender uma das suas estrelas. Na reta final da preparação, o treinador faz jogos-treinos no Ninho do Urubu.