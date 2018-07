Carro de Lucas Paquetá pega fogo a caminho de treino no Ninho do Urubu

Na chegada para o treinamento da manhã nessa sexta-feira (6) no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, o meia Lucas Paquetá sofreu um grande susto. O carro em que estava dirigindo até o centro de treinamento do Flamengo, explodiu a cerca de cinco minutos do Ninho, por causa de um aquecimento no motor.

Quando estava na Estrada dos Bandeirantes, a jovem joia rubro-negra percebeu que estava saindo fumaça do seu veículo, e saiu rapidamente. Um pouco depois, o carro pegou fogo e explodiu, mas o meia não sofreu nenhum ferimento.

Paquetá chegou ao CT após o Flamengo pedir para que fossem buscá-lo, e se mostrou assustado com o acontecido, mas treinou normalmente. Após as atividades, o meia postou em suas redes sociais, tranquilizando os fãs e agradecendo o carinho por ele: