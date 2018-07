Corinthians sai atrás em amistoso, mas reservas comandam virada sobre Grêmio na Arena

Nesta manhã dominical (8), o Corinthians que segue sua preparação para a retomada no Campeonato Brasileiro, enfrentou o Grêmio na Arena Corinthians. No duelo contra o Imortal Gaúcho, o Timão saiu atrás, com um gol de Léo Moura, mas na segunda etapa, os reservas comandaram a virada com Matheus Matias e Marquinhos Gabriel indo às redes.

Com mais de 27 mil torcedores presentes na Arena, o Corinthians começou o jogo já sendo surpreendido com um gol aos quatro minutos. Everton fez jogada individual, tabelou com André e chutou em cima de Walter. No rebote, Léo Moura empurrou para o gol vazio, colocando os gremistas à frente do marcador.

Atrás do placar, o Corinthians tentou, mas em ritmo lento não criava chances contundentes para agredir Marcelo Grohe. Buscando as pontas do campo, as jogadas mais perigosas da equipe alvinegra surgiram com Danilo Avelar e Roger.

O camisa 9 corinthiano, teve chance na metade do primeiro tempo, chutou no cantinho, mas Grohe defendeu a única tentativa do atacante no jogo. Avelar, ainda fez boa jogada na lateral, deu um chapéu em Ramiro e fuzilou para o gol, mas a bola explodiu no travessão e os gremistas se mantiveram à frente no placar durantes os 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, com equipes totalmente alternativas em ambos os lados, o Corinthians se mostrou superior, adiantou as linhas de marcação e pressionou o tricolor.

Do lado do Grêmio, a equipe trocava passes, mas não conseguia aproveitar os espaços da defesa corinthiana, que se mostrava bem postada no gramado.

Aos 22 minutos, Matheus Matias recebeu bola dentro da área após cruzamento de Juninho Capixaba, girou e mandou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Embalado pela torcida, o Corinthians virou o duelo quando Capixaba mais uma vez cruzou para dentro da área e Marquinhos Gabriel se antecipou à marcação, chutou forte no canto de Paulo Vitor, dando a virada no placar.

O Grêmio ainda tentou pressionar, mas Jael encontrou dificuldades nas finalizações e pouco participou. Douglas ainda teve chance em bola parada, mas mandou para fora e o amistoso terminou com a vitória alvinegra.

Agora, o Corinthians tem amistoso marcado para quarta-feira (11), contra o Cruzeiro, na Arena. No primeiro jogo, o Timão levou a melhor e venceu por 2 a 0.