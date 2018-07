De Amores sofre lesão no joelho direito e desfalca Fluminense por tempo indeterminado

O goleiro Guilhermo De Amores sofreu uma torção no joelho direito. Após passar por exames, foi constatada uma lesão no menisco e o jogador passará por cirurgia em breve.

Essa é a terceira lesão de De Amores desde que chegou ao clube, em janeiro. Em março, o goleiro, que veio do Liverpool (URU), sofreu duas lesões na panturrilha direita.

De Amores ainda não atuou em nenhuma partida do Tricolor. Ele sequer fica no banco de reservas. O reserva imediato de Júlio César tem sido Rodolfo, que atuou apenas uma vez. Além deles, o Fluminense também conta com Marcos Felipe em seu elenco.

O Fluminense volta a campo no dia 19 de julho, contra o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira partida do Tricolor sob o comando do novo técnico, Marcelo Oliveira.