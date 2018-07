Treinando desde abril, atacante Gonzalo Carneiro pode estrear pelo São Paulo

Google Plus

Gonzalo Carneiro, atacante uruguaio de 22 anos, chegou ao São Paulo em abril deste ano. Só agora, três meses após sua contratação, o centroavante pode estrear pelo Tricolor do Morumbi.

O técnico Diego Aguirre afirmou que é altamente provável que Carneiro esteja à disposição contra o Flamengo e seja relacionado para esta partida.

O jogador é tido como uma grande promessa e gera bastante expectativa na torcida. Carneiro veio do Defensor Sporting (URU), lugar onde se destacou com boas atuações.

Chegou ao São Paulo com uma lesão na púbis, mas já está totalmente recuperado. Para ajudar a entrar em forma, o atleta teve apenas três dias de folga, enquanto o restante dos jogadores teve duas semanas de descanso.

Agora o atacante já treina junto com o elenco na intertemporada e entra na disputa pela posição de centroavante com Tréllez e Diego Souza, que veio do Sport por R$ 10 milhões.