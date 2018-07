Com um toque francês, Gabriel confia na 'sincronia' para recuperação do Atlético-MG

A retomada do Campeonato Brasileiro está prevista para 18 de julho, contudo, a pausa foi um momento oportuno para o vice-líder da competição,o Atlético-MG. Dono de 23 pontos, a equipe alvinegra tem o melhor ataque, com 24 gols e possui a pior defesa entre os 10 primeiros colocados – 17 tentos sofridos.

De olho na parte defensiva, o técnico Thiago Larghi andou se inspirando na Seleção Francesa que está invicta neste mundial. Na fase de grupos, terminou em primeiro do Grupo C, com vitórias sobre Austrália, Peru e empate diante da Dinamarca. Nas oitavas, mandou para casa a Argentina e o Uruguai. Para o zagueiro Gabriel, mostra que a eficiência torna a melhor defesa o ataque.

”O Thiago passou videos da França e do Brasil, mostrando justamente como se defender. Se você defende bem, as chances de ganhar o jogo são muito maiores, porque tem um ataque qualificado e com certeza vão fazer gols. A gente tem trabalhado muito isso para colocar em prática na reta final do Brasileiro”, frisou.

O camisa 4 destacou que é necessário manter equilíbrio, no qual, irá ajudar ao time conquistar os objetivos nesta temporada.

“Você vê os atacantes dando a vida e o melhor para fazer o gol, aí temos que fazer o nosso melhor para não tomar o gol. Isso dá uma sincronia muito boa, que você não tomando e fazendo, você vai ganhar o jogo. É muito importante você ver todos os jogadores dando o melhor em prol do Atlético-MG para buscar esse título”, expressou.