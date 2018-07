Saída de Pavez aumenta disputa no meio-campo do Atlético-PR

Com a saída do volante Pavez, o disputa por uma vaga no meio de campo do Furacão fica acirrada, mas também aumenta a carência no elenco. A diretoria do clube paranaense descartou a contratação em definitivo do meio-campista, possibilitando sua volta ao time chileno.



Agora a disputa pela vaga de Pavez na posição de volante do Atlético-PR, é de quatro jogadores: Camacho, Bruno Guimarães, Matheus Rossetto e Lucho González. Porém, das quatro possibilidades, apenas uma pode suprir a saída do chileno: Camacho, o único primeiro volante no elenco, os outros costumam atuar mais avançados.

As outras opções do técnico Tiago Nunes para o meio-campo são: Guilherme, Matheus Anjos, Raphael Veiga e Nikão.



Com isso em mente, a diretoria vai atrás de reforços, e o volante Wellington, do Vasco, está sendo observado pelos rubro negros.



O próximo compromisso do Furacão é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, na segunda feira (16), contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 20h.