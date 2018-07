Na defesa pelo G-4, Coritiba muda em visita ao embalado Guarani

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, segunda-feira (9), às 18h

Na luta para voltar à elite do futebol brasileiro, o Coritiba vai até Campinas enfrentar o Guarani, nesta segunda-feira (9), às 18h (horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa.

As duas equipes não se enfrentam desde a Série B em 2006, e terminou com vitória do Guarani por 1 a 0, em Campinas. Na história, foram 22 confrontos, com oito vitórias do Coritiba, cinco empates, e nove vitórias do Bugre.

Ricardinho adia resposta ao Sport e deve jogar contra o Coritiba

Antes de resolver o futuro de sua carreira, o volante Ricardinho, do Guarani, defenderá o Bugre nesta segunda-feira (9), contra o Coritiba. O jogador tem proposta do Sport, e a expectativa era que uma decisão acontecesse até o fim da tarde deste domingo, mas ao adiar a resposta, Ricardinho ficou à disposição de Umberto Louzer. A diretoria bugrina espera conseguir segurar o volante, já que o número de jogadores considerados destaque que foram negociados nos últimos meses é grande.

Um ponto favorável aos pernambucanos é a vontade de Ricardinho em integrar o elenco rubro-negro. O volante já manifestou interesse e revelou, para pessoas próximas, que gostou da proposta.

Coritiba busca defender a permanência no G-4

O time paranaense entra em campo contra um Guarani que mostra reação no campeonato. O bugre não perde há seis partidas e está na oitava posição, com 20 pontos, três a menos que o Coritiba, que está na quarta colocação. Na defesa pela posição no G-4, o Coxa tem adversário diretos como Avaí, Figueirense e Atlético-GO (todos com 22 pontos), e o próprio Guarani, que tem 20 pontos.

O técnico do Coxa, Eduardo Baptista, poderá contar com a volta de peças importantes para o time. O zagueiro Thalisson e o volante Simião estão de volta após cumprirem suspensão no último jogo, contra o Paysandu. Também está de volta o lateral-esquerdo William Matheus, que foi poupado por conta de desgaste muscular na partida diante do Papão. Quem estará à disposição também é Jonatas Belusso, que foi apresentado nesta semana e deve ser utilizado durante a partida.