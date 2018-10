Empresário afirma que Cruzeiro fez proposta por Pedro Rocha

O Cruzeiro está no mercado em busca de reforços para o ataque. O atacante Pedro Rocha voltou a entrar na mira do clube, mesmo sendo descartado recentemente, informou Hamilton Bernard, procurador do jogador.

De acordo com Bernard, o clube mineiro enviou uma proposta ao Spartak Moscou para contratar o jovem de 23 anos em definitivo. Segundo o empresário, o valor do negócio gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 45,4 milhões), mesma quantia gasta pelos russos para adquirir o jogador junto ao Grêmio, em agosto do ano passado.

Cruzeiro nega qualquer proposta pelo atacante

Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, voltou a descartar o jogador. O dirigente negou ter feito proposta para o Spartak, informou que estão apenas querendo tumultuar o clube e afirmou que o empresário está fazendo leilão na opinião dele.

Em junho, pessoas ligadas à diretoria da Raposa procuraram Hamilton Bernard para saber informações sobre Pedro Rocha e verificar como seria possível repatriá-lo ao futebol brasileiro. No entanto, as tratativas para o empréstimo do atacante não avançaram.

Na última temporada, o jogador fez 14 partidas pelo Spartak e marcou apenas um gol. Sem poder contar com Fred e Sassá, ambos se recuperam de cirurgia no joelho, e Raniel com edema na coxa esquerda, Mano Menezes tem apenas Rafael Sobis e David, que está retornando após lesões musculares, como opções para o ataque do time. No dia 16, o Cruzeiro inicia a maratona de jogos oitos jogos, podendo se estender a dez, em 30 dias, envolvendo Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.