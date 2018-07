Brigatti valoriza retorno da torcida ao Moisés Lucarelli em vitória da Ponte: "É esse o espírito"

Em reencontro com a torcida, a Ponte Preta venceu o Fortaleza por 2 a 0, na noite deste domingo (8), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em entrevista coletiva, o treinador João Brigatti enalteceu a sintonia entre torcida e time após mais de dois meses do último contato.

Mais de oito mil torcedores alvinegros compareceram ao estádio e contagiaram o time contra o líder da competição. Essa foi a primeira vez que o público Majestoso pode acompanhar o jogo da Macaca nesta Série B, após a punição de seis jogos com portões fechados.

"Falar da torcida da Ponte é impressionante. É uma alegria muito grande. Emociona a gente, é uma torcida fanática, sofrida, mas que passa uma energia muito grande. Está de parabéns e foi coroada com uma grande partida da equipe. É esse o espírito que tem de prevalecer para conseguir sonhar."

Final de jogo, no Majestoso! No retorno da torcida ao Moisés Lucarelli, a #MacacaQuerida vence o Fortaleza por 2 a 0! #VamosPonte! pic.twitter.com/401eEX5qrI — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 8 de julho de 2018

A Ponte Preta, após duas vitórias consecutivas, chegou aos 21 pontos e dois pontos atrás do G-4. Brigatti é um dos principais responsáveis pela recuperação da Ponte Preta no campeonato.

Quando o treinador assumiu no fim de maio, a Macaca estava à beira da zona de rebaixamento. Agora, após sete jogos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota sob o comando de João Brigatti, a Ponte Preta aparece pela primeira vez entre os postulantes ao G4.

Apesar dos bons números frente à Ponte Preta, o ex-goleiro segue como interino e tenta controlar a euforia pelo bom momento alvinegro. O tom do discurso é o mesmo para as duas situações: a dele e a da equipe.

" É jogo a jogo. Não vou ficar pensando lá na frente. É passo a passo, pés no chão, a Ponte ainda não ganhou nada. Estou tranquilo (em relação ao cargo). Vamos tocando, passo a passo, jogo a jogo. Fico feliz de estar no comando, mas ainda mais feliz de a equipe estar reagindo. Foi a melhor partida tática da Ponte", avaliou Brigatti.

A Ponte volta a campo no próximo sábado, quando visita o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 18h.