Kaká será estrela da campanha do novo uniforme do São Paulo

Com a volta do Campeonato Brasileiro se aproximando, o São Paulo já tem a sua data de estreia do novo uniforme. Na próxima quinta feria (12), o clube fará um evento e um dos ídolos do tricolor paulista, Kaká será a estrela da campanha.

Revelado pelas categorias de base do clube e o último brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo em 2007, teve sua última passagem pelo clube em 2014 antes de ir para os Estados Unidos para vestir a camisa do Orlando City. Recente aposentado dos gramados, Kaká também é patrocinado pela Adidas, marca alemã que é a nova fornecedora do São Paulo.

No dia 30 de junho, o tricolor promoveu um treino aberto no Morumbi onde pode lançar os seus novos uniformes de treino. Com 2 mil torcedores, Aguirre comandou um treino de portas abertas com seus craques Nenê, Everton e Diego Souza.

Através das redes sociais, Kaká já começou a divulgação fazendo com que seus seguidores fiquem curiosos sobre a nova aparência dos novos uniformes. O São Paulo fará seu retorno após a parada da Copa do Mundo, com o novo uniforme, contra o Flamengo no dia 18 de julho no Maracanã, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.