Botafogo renova contrato com meia Gustavo Bochecha até 2021

O Botafogo renovou o contrato de uma das joias do elenco, Gustavo Bochecha, por mais dois anos. Agora com contrato até 2021, ele se torna um dos jogadores com o contrato mais longo, ao lado de Gatito Fernández e Luiz Fernando, e atrás somente de Ezequiel. O meia que ganhou espaço no time essa temporada, comemora a renovação:

"Feliz demais pela renovação! Clube que me abriu as portas, onde assinei meu primeiro contrato. Sou grato ao Botafogo por tudo que me proporcionou! Agora é trabalhar e corresponder dentro do campo"

Gustavo subiu para o profissional no final de 2016, após ser campeão brasileiro no mesmo ano, está em sua segunda temporada com a camisa alvinegra, porém só ganhou espaço na equipe após a chegada de Alberto Valentim. Com a saída do treinador e a chegada de Marcos Paquetá, Bochecha deseja continuar recebendo chances. O jogador elogia o novo treinador:

"Tem sido muito proveitoso esse início, está colocando as ideias, o que ele pensa... Cobrando o que o grupo precisa melhorar, é um cara transparente, olho no olho... Tem tudo para dar certo! Não teve nenhuma conversa comigo individualmente, mas me cobra bastante nos treinamentos, sempre orientando"